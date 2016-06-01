​Процесс приобретения SOCAR Turkey Energy доли в TANAP завершится осенью

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Вопрос приобретения компанией SOCAR Turkey Energy доли участия в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP) решится к концу этого года. Об этом сообщил Report генеральный директор SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

"Государственная комиссия по Южному газовому коридору, возглавляемая первым вице-премьером Ягубом Еюбовым, дала согласие на осуществление сделки. Согласие азербайджанской стороны получено, ожидается согласие турецкой стороны. Мы постараемся урегулировать вопрос в течение одного-двух месяцев. Процесс завершится не позднее сентября", - добавил З.Гахраманов.