Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент утвердил соглашение о разведке, разработке и добыче по Губа-Прикаспийскому региону

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 15:31
    Президент утвердил соглашение о разведке, разработке и добыче по Губа-Прикаспийскому региону

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об утверждении соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязаньского и Хызинского районов.

    Как сообщает Report, Милли Меджлис ратифицировал закон 30 сентября.

    Соглашение о перспективном сухопутном участке в Губа-Прикаспийском регионе было подписано 18 февраля между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Губа-Прикаспийский".

    Согласно условиям соглашения, оператором проекта выступит Gran Tierra Energy Inc. с долей участия 65%. Программа геологоразведки предусматривает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований и бурение разведочных скважин для выявления углеводородного потенциала контрактного участка.

    Ильхам Алиев Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Prezident Quba-Xəzəryanı regionu üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilat sazişini təsdiq edib
    President approves agreement on exploration, development and production sharing in Guba-Caspian region
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