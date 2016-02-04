​Президент SOCAR встретился с Кахой Каладзе

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с вице-премьером и министром энергетики Грузии Кахой Каладзе сегодня побывала в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в рамках визита в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в ходе переговоров с президентом компании Ровнагом Абдуллаевым обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития Южного газового коридора, строительства грузинского участка Южно-Кавказского трубопровода, а также проблемы, возникшие в вопросе поставок азербайджанского газа в Грузию и пути их регулирования. Стороны пришли к соглашению о продолжении переговоров и регулярных встреч.