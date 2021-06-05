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Президент SOCAR встретился с генеральным директором ”Роснефти"

Президент SOCAR встретился с генеральным директором ”Роснефти" Сегодня в Санкт-Петербурге президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным исполнительным директором “Роснефти” Игорем Сечиным.
Энергетика
5 июня 2021 г. 18:02
Президент SOCAR встретился с генеральным директором ”Роснефти
Ровнаг Абдуллаев

Сегодня в Санкт-Петербурге президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с генеральным исполнительным директором “Роснефти” Игорем Сечиным.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече стороны обсудили перспективы развития взаимного сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам, связанным с энергетическим переходом.

Напомним, что президент SOCAR в рамках своего рабочего визита принял участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и выступил в энергетической панели форума.

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Версия на английском языке SOCAR President meets with Rosneft CEO
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın prezidenti “Rosneft”in baş icraçı direktoru ilə görüşüb

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