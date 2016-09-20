Президент SOCAR: В рамках PSA на сегодняшний день в нефтегазовый сектор инвестировано более 68 млрд долларов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В рамках соглашений о долевом распределении добычи (PSA) в 1995-2016 гг. в нефтегазовый сектор Азербайджана в целом инвестировано более 68 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев сообщил в статье в газете "Азербайджан" по случаю Дня нефтяников.

В статье президент SOCAR отметил, что прошло 22 года с 20 сентября 1994 года, навсегда запечатленного в современной истории Азербайджана как поворотная точка: "Ход событий показывает, что со временем историческая значимость "Контракта века" не снижается, наоборот, растет еще больше. В настоящее время успешно представляет Азербайджан в 17 соглашениях о долевом распределении добычи, подписанных с 23 компаниями из 15 стран. Помимо этого, 36 совместных предприятий, созданных при учредительстве SOCAR, 5 альянсов, многочисленные дочерние компании в зарубежных странах и 13 представительств охватывают, можно сказать, все сферы современной нефтегазовой промышленности. В рамках PSA в 1995-2016 гг. в нефтегазовый сектор Азербайджана в целом инвестировано более 68 млрд долларов США", - сообщил Р.Абдуллаев.

"Глава государства Ильхам Алиев заявил следующее на церемонии отправки в море платформы "Шахдениз-2": "Сегодня Азербайджан признан на карте мира как надежный партнер, достойная уважения страна. Мы выполняем все обязательства, создали хорошие условия для иностранных инвесторов. Их инвестиции защищаются в рамках закона. Азербайджан очень привлекательная страна для вложения инвестиций. Рад, что сейчас вкладываются местные, иностранные инвестиции не только в нефтегазовый, но и другие секторы. Основа всех этих работ была заложена 20 сентября 1994 года".

Президент SOCAR также подчеркнул, что разработка в рамках "Контракта века" месторождений "Азери", "Чыраг", обладающих крупными углеводородными запасами, и глубоководной части месторождения "Гюнешли" является самым крупным нефтепроектом, реализованном в азербайджанском секторе Каспия.

По его словам, на сегодняшний день с блока месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) добыто 407 млн тонн нефти, 124,3 млрд кубометров газа. До конца соглашения из АЧГ планируется добыча 5 млн баррелей нефти.