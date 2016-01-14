​Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Несмотря на сложности, мы выполняем обязательства"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Азербайджан выполняет свои обязательства по обеспечению Грузии природным газом в рамках заключенных контрактов. Как передает Report со ссылкой грузинские СМИ, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Комментируя итоги проведенной вчера в Тбилиси встречи с правительством Грузии, Р.Абдуллаев подчеркнул, что переговоры прошли хорошо.

"Спасибо грузинским властям за прием. Проект SOCAR Georgia работает хорошо. Мы выполняем все обязательства, которые имеем перед грузинскими властями. Несмотря на сложности, связанные с ценой на нефть и газ, мы все равно выполняем обязательства. Что касается переговоров, они касались некоторых технических проблем. Совместной работой с министерством энергетики нам удастся все решить", - отметил глава SOCAR.

Отметим, что на вчерашней тбилисской встрече руководство SOCAR отметило готовность увеличить ежедневные поставки природного газа в Грузию. По словам главы SOCAR Georgia Махира Мамедова, SOCAR может увеличить поставки газа с нынешних 6,2-6,3 млн. кубометров до 7 млн. кубометров в день.