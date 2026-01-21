Президент: Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, потому что хотим сделать нашу страну и наш регион более пригодными для жизни

Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии не потому, что нам нужна энергия, а потому что мы ответственные люди и хотим сделать хотя бы нашу страну и наш регион более пригодными для жизни.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы можем не видеть загрязнение окружающей среды и выбросы углерода воочию, но, к сожалению, мы и наши дети все это чувствуем. Поэтому я считаю, что к странам, богатым ископаемым топливом, нужно относиться с должным уважением и признательностью, когда они инвестируют в возобновляемые источники энергии", - подчеркнул Президент Азербайджана.