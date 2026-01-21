Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 02:30
    Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения

    На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

    Подчеркнув, что сегодня большая часть энергетических проектов завершена, глава государства отметил: "Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору".

    Ильхам Алиев Давосский экономический форум
    İlham Əliyev: Resurslarımız iqtisadi nailiyyətlərimizi artırmağa və insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmağa imkan verib

    Последние новости

    04:44

    Telegraph: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства КНР

    Другие страны
    04:18

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

    В регионе
    03:40
    Фото

    Ильхам Алиев в Давосе принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    03:23

    В Агсуинском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    03:22

    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Другие страны
    03:01

    Президент: Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах

    Внешняя политика
    03:00

    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    Энергетика
    02:58

    Президент: Со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии

    Внутренняя политика
    02:57

    Президент: Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, потому что хотим сделать нашу страну и наш регион более пригодными для жизни

    Энергетика
    Лента новостей