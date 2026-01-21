Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения
Энергетика
- 21 января, 2026
- 02:30
На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.
Подчеркнув, что сегодня большая часть энергетических проектов завершена, глава государства отметил: "Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору".
Последние новости
04:44
Telegraph: США обеспокоены разрешением Британии на строительство посольства КНРДругие страны
04:18
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом ТрампомВ регионе
03:40
Фото
Ильхам Алиев в Давосе принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
03:23
В Агсуинском районе произошло землетрясениеПроисшествия
03:22
В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стенойДругие страны
03:01
Президент: Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферахВнешняя политика
03:00
Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометровЭнергетика
02:58
Президент: Со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергииВнутренняя политика
02:57