​Премьер-министр Азербайджана переизбран на должность председателя Госнефтефонда

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно информации, на заседании, прошедшем под председательством председателя Наблюдательного совета ГНФАР Артура Раси-заде, был выслушан ежегодный отчет о финансовой деятельности фонда за 2014 год. Здесь также были рассмотрены результаты аудита финансовой деятельности, коснулись вопросов исполнения бюджета ГНФАР за 2014 год.

Представленные исполнительным директором Наблюдательного совета фонда ежегодный отчет за 2014 год и отчет независимого аудитора ("PWC Audit Azerbaijan") о финансовой деятельности фонда за прошлый год были рассмотрены и признаны удовлетворительными. Кроме того было принято решение представить на утверждение президента страны проект бюджета ГНФАР за 2014 год.

Отметим, что на мероприятии премьер-министр Артур Раси-заде был переизбран на должность председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.