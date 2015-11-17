​Представители SOCAR и BP обсудили проект Южного газового коридора с правительством Греции

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Представители SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) и BP встретились в Афинах с заместителем министра иностранных дел Греции по международным экономическим связям Димитрисом Мардасом. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Греции.

В ходе встречи представители SOCAR и BP обсудили положительные стороны проекта Южного газового коридора, призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, в том числе, европейский участок проекта Трансадриатического трубопровода (TAP). Отмечено, что трубопровод имеет значение для местных общин, в том числе, с позиции открытия новых рабочих мест.

В то же время делегация SOCAR в очередной раз заявила о намерении приобрести акции оператора газораспределительной сети Греции - DESFA.

Заместитель министра иностранных дел Греции сообщил, что греческое правительство поощряет и активно поддерживает иностранные инвестиции. Он также особо подчеркнул роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Отметим, что на встрече принимали участие генеральный секретарь по международным экономическим связям и развитию министерства Георгиос Ципрас и посол Азербайджана в Греции Рахман Мустафаев.