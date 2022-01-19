Потребление газа в Азербайджане увеличилось более чем на 8 %

В 2021 году в Азербайджане потреблено около 13 млрд кубометров природного газа.

В 2021 году в Азербайджане потреблено около 13 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на основные производственные показатели SOCAR за прошлый год.

По данным, это на 8,4% больше, чем в 2020 году.

"Повышение в прошлом году уровня газификации с 96,2% до 96,3%, а также увеличение объемов производства карбамида почти в 3 раза являются основными факторами, влияющими на рост потребительских показателей",- заявили в компании.

SOCAR использует природный газ в качестве сырья для производства метанола и карбамида.