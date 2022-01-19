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Потребление газа в Азербайджане увеличилось более чем на 8 %

Потребление газа в Азербайджане увеличилось более чем на 8 % В 2021 году в Азербайджане потреблено около 13 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
19 января 2022 г. 16:38
Потребление газа в Азербайджане увеличилось более чем на 8 %

В 2021 году в Азербайджане потреблено около 13 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на основные производственные показатели SOCAR за прошлый год.

По данным, это на 8,4% больше, чем в 2020 году.

"Повышение в прошлом году уровня газификации с 96,2% до 96,3%, а также увеличение объемов производства карбамида почти в 3 раза являются основными факторами, влияющими на рост потребительских показателей",- заявили в компании.

SOCAR использует природный газ в качестве сырья для производства метанола и карбамида.

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Версия на английском языке Gas consumption in Azerbaijan grows over 8%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qaz istehlakı 8 %-dən çox artıb

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