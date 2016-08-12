​Полугодовая прибыль Petkim Holding выросла на 63%

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Объем прибыли Petkim Petrokimya Holding A.Ş., основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в первом полугодии этого года вырос в годовом сравнении на 62,5% и составил 377 млн. турецких лир (TRY).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 232 млн. TRY.

Прибыль холдинга во втором квартале этого года составила 228 млн. TRY, что на 21,9% превышает соответствующий показатель 2015 года (187 млн. TRY).

Отметим, что на проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR&Turcas Enerji A.Ş. приобрела 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года SOCAR Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. Еще 5% акций куплено на бирже. Дополнительно приобретенная доля (15%) продается и покупается в зависимости от конъюнктуры рынка. Руководство SOCAR заявило, что компания никогда не снизит долю в холдинге ниже 51%.