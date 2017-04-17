Подписан контракт на строительство новой битумной установки

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева состоялось официальная церемония подписания контракта с компанией Azfen по реализации строительно-монтажных работ на новой установке по производству битума.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии присутствовали вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов, вице-президент по переработке Давуд Мамедов, директор НПЗ им. Г.Алиева Эльман Исмайлов, генеральный директор Azfen Гамид Гасанов, а также представители обеих организаций.

Вице-президент SOCAR Т.Гахраманов коснулся значимости проекта для страны, дал подробную информацию о проводимых на заводе работах. Отмечено, что новая битумная установка, фундамент которой был заложен в сентябре 2016 года президентом Ильхамом Алиевым, строится в рамках проекта модернизации и реконструкции НПЗ им. Г.Алиева. Компания Azfen стала победителем процедуры отбора местного подрядчика для осуществления строительно-монтажных работ. Вице-президент поздравил по этому случаю коллектив Azfen и пожелал им успехов.

Генеральный директор Azfen Г.Гасанов поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что строительные работы будут осуществляться на заводе своевременно и в соответствии с международными стандартами. В заключение был подписан контракт по строительству новой битумной установки. Документ подписали директор НПЗ им. Г.Алиева Эльман Исмайлов и гендиректор Azfen Гамид Гасанов.

Отметим, что производственная мощность новой битумной установки составит 400 тысяч тонн в год, на нем будет производиться высококачественный дорожный битум марки EN 40/60. Установку планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2018 года. Тем самым будет обеспечен вывод из эксплуатации бывшего НПЗ "Азернефтйаг", очищение прибрежных территорий и передача их проекту "Белый город", оптимизация эксплуатационных расходов завода, что в конечном итоге улучшит экологическую ситуацию в столице и внесет вклад в социально-экономическое развитие страны в целом.