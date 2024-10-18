Готовится техническое задание по реконструкции ГЭС "Араз" в Нахчыване

17:15

Готовится техническое задание по реконструкции ГЭС "Араз" в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом в интервью нахчыванскому бюро Report сказал директор ГЭС "Араз" Шамиль Амиров.

По его словам, выработка энергии на этой станции зависит от количества воды в резервуаре: “Весной вырабатывается больше энергии. На станции, включая включая сентябрь, произведено 51 миллион кВт/ч электроэнергии".

По его словам, производство энергии на этой станции в основном зависит от количества воды в водохранилище: "Весной производится больше энергии. Включая сентябрь, производство энергии станцией составило 51 млн кВт/ч".

Он отметил, что "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" предусмотрена реконструкция ГЭС, эксплуатируемых длительное время: "Уже готовится техническое задание по реконструкции ГЭС "Араз". Ее реконструкция позволит устранить ряд имеющихся сегодня проблем".

По его словам, общая мощность генерации ГЭС в Нахчыванской автономной республике составляет 68,4 МВт.

Представитель Минэнерго НАР Метин Аббаслы сообщил Report, что в будущем за строительства ряда ГЭС, мощность гидроэлектростанций достигнет 120 МВт.