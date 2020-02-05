​Почти 40 сел в Лерике остались без света

Обесточен ряд сел Лерикского района.

Как передает южное бюро Report, сильный ветер создал проблемы с энергоснабжением на территории района.

По словам жителей села Блабенд, на 10-киловольтной линии, питающей территорию Зувенда, уже два дня нет электричества. В связи с этим почти 40 сел - Блабенд, Халифакюдже, Мондигах, Нисли, Хаджови, Ховери, Шоначола, Галасар, Госмалиан, Татони, Мистан, Халифакенд, Лелехиран, Кельвез, Келехан и другие остались без света.

Начальник лерикской электросети Джавид Джавадов заявил Report, что на данный момент восстановлено электроснабжение 70% территории района: "Продолжающийся два дня сильный ветер нанес значительный ущерб электрохозяйству района. В ряде мест оказались порваны электропровода, повалены столбы, в трансформаторах произошли короткие замыкания. В настоящее время (на месте) работают оперативные бригады. В горных районах подача электроэнергии пока невозможна. Электроснабжение данных территорий прекращено в целях безопасности. Ветер может порвать 10-киловольтную линию и бросить ее на жилые дома, что способно привести к пожару либо другому несчастному случаю. Поэтому мы ждем, пока ветер ослабнет. Посредством 35/10-киловольтных линий высокого напряжения, проходящих через территории Ленкоранского и Лерикского районов восстановлена подача электроэнергии в центре района и окрестных селах. Отмечу, что сегодня утром на этих территориях возникли перебои в энергоснабжении".