Petronas рассматривает вопрос покупки акций в проекте TAP

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas рассматривает вопрос покупки акций норвежской компании Statoil в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, малайзийцы намерены выкупить 20% акций Statoil в этом проекте.

Однако, окончательного решения по этому поводу Petronas еще не принял. В Statoil отказались комментировать эту информацию.

Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и "Statoil" составляет 20%, "Fluxys" - 19%, "Enagas" - 16%, а доля - "Axpo" 5%.

В октябре 2014 года Statoil продала Petronas свое долевое участие (15,5%) в проекте "Шахдениз". Стоимость сделки составила 2,2 млрд. долларов США.