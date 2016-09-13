Petkim инвестировал в охрану окружающей среды 210 млн долларов за 13 лет

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий нефтехимический холдинг Petkim за последние 13 лет вложил в охрану окружающей среды дополнительные инвестиции на сумму 210 млн долларов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Petkim Holding.

Отмечается, что Petkim внедряет самые передовые стандарты охраны окружающей среды: "Petkim имеет сотни наград от государственного и частного сектора, неправительственных организаций, образовательных учреждений. Petkim занял 16-е место в списке "500 Крупнейших промышленных предприятий" Стамбульской промышленной палаты.

В то же время целью Petkim является дифференциация источников электроснабжения, в том числе, рост производства электроэнергии на 20% посредством сдачи в эксплуатацию ветряной электростанции мощностью 51 Мвт.

Отметим, что Petkim Holding учрежден в 1951 году с уставным капиталом в 250 млн турецких лир (TL). В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений.

Petkim является первым и единственным местным производителем нефтехимической продукции в Турции, занимая 20%-ную нишу на внутреннем рынке.