Первая оценочная скважина на месторождении "Карабах" будет пробурена в первой половине следующего года

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Первую оценочную скважину на месторождении "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия планируется пробурить в первой половине 2019 года".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

По его словам, после детальной оценки оценочная скважина будет пробурена с помощью плавучей буровой установки "Деде Горгуд".

Президент SOCAR сказал, что первая продукция с месторождения, как ожидается, будет получена в 2021 году.

Он также напомнил, что в декабре прошлого года с компанией Statoil (ныне – Equinor) было подписано предварительное соглашение, а в мае этого года - Рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах".

Отметим, что 30 мая этого года SOCAR и Equinor (бывшая Statoil), подписали "Рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия".

В соответствии с Рисковым сервисным контрактом, установка платформы на месторождении и первая добыча ожидается в 2021 году. В целях реализации проектов компании 50/50 создадут совместную операционную компанию.

Перспективная морская структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсморазведочных работ, запасы нефти и газа были уточнены в 1984 году и подтверждены в 1997-1998 годах. Месторождение находится в 120 км к востоку от Баку, в море, на глубине 150-200 м.