Определился еще один победитель тендера в рамках проекта TANAP

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Определился еще один победитель тендера в рамках проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), предусматривающего поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, определилась компания-победитель объявленного TANAP Doğalgaz İletim A.Ş тендера на выполнение работ по инжинирингу, поставкам и строительству систем SCADA.

Контракт подписан с компанией ABB Elektrik Sanayi A.Ş, которая будет выполнять все работы по инжинирингу, поставкам и строительству систем SCADA на трубопроводе протяженностью 1 850 км, который прокладывается на территории Турции.

Отметим, что в декабре 2014 года 9 местных и иностранных компаний прошли предварительную оценку. Тендер же был объявлен 6 февраля этого года.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан, пройдет через 20 областей и в районе Ипсала города Эдирне подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

26 июля 2012 года в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр (ныне президент) Раджаб Тайип Эрдоган подписали межправительственное соглашение между двумя странами по Трансанатолийскому трубопроводу. 17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Раджаба Тайип Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Отметим, что трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%. На повестке дня стоит вопрос продажи 7%-ной части 58%-ного пакета акций SOCAR в TANAP компании SOCAR Turkey.