​Определены компании по строительству компрессорных станций для TAP

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Определился победитель тендера по инжинирингу, закупкам и строительству компрессорных станций проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на TAP-AG, по итогам конкурса выбран альянс компаний RENCO S.p.A (Италия) и TERNA S.A. (Греция).

Контракт предусматривает работы по проектированию, закупкам, строительству и вводу в эксплуатацию одной компрессорной станции на территории Кипои недалеко от греко-турецкой границы. В Албании запланированы аналогичные работы на компрессорной станции в Фиере и измерительной станции в Билишти. Измерительная станция предназначена для измерения природного газа, поступающего из греческого участка TAP.

Строительство компрессорных станций планируется начать во второй половине 2016 года, работы займут около двух лет.

Управляющий директор TAP Ян Брэдшоу поздравил подрядчиков EPC и выразил благодарность компаниям, которые участвовали в тендере.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.