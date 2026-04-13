    ОПЕК: Объемы нефтепереработки в марте упали на 5 млн б/с

    Энергетика
    • 13 апреля, 2026
    • 16:58
    ОПЕК: Объемы нефтепереработки в марте упали на 5 млн б/с

    Мировые объемы нефтепереработки в марте упали на 5 млн баррелей в сутки - до 77,1 млн б/с.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    Отмечается, что падение стало самым резким с апреля 2020 года. Это на 4,1 млн б/с ниже, чем годом ранее.

    Отмечается, что снижение вызвано существенным сокращением переработки в регионе к востоку от Суэца из-за изменения потоков нефти. Это усугубило уже существующее снижение переработки из-за сезонного техобслуживания, которое обычно достигает пикового уровня в апреле, отмечают аналитики.

    В марте объемы переработки нефти были на ниже 4,8 млн б/с "нормального уровня", из этого объема вклад геополитического фактора составил 3,2 млн б/с, сезонного техобслуживания - 1,6 млн б/с.

    В результате снижения переработки наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост маржи переработки, главным образом по средним дистиллятам. При этом аналитики отмечают, что в атлантическом бассейне, главным образом, американские НПЗ быстро наращивают переработку после возвращения из ремонтов. В марте увеличение составило 380 тыс. б/с к февралю, поскольку они стремятся воспользоваться высокой маржой, в то время как подавляющее большинство других ключевых нефтеперерабатывающих центров показали ежемесячное снижение.

    В перспективе сезонный рост спроса на транспортное топливо может усугубить дефицит продукции, полагают в ОПЕК.

