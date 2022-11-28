Назван потенциал ВИЭ на освобожденных территориях Азербайджана

Потенциал солнечной и ветровой энергии на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 10 000 МВт.

Потенциал солнечной и ветровой энергии на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 10 000 МВт.

Об этом в интервью Report заявил бывший министр связи и высоких технологий, генеральный директор Института систем управления (ИСУ) НАНА, академик Али Аббасов.

По его словам, сегодня потребность Азербайджана в возобновляемых источниках энергии составляет 7 900-8 000 МВт: "Наш институт примет активное участие в определении потенциала возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях в соответствии с Планом мероприятий Кабинета министров по созданию зоны "зеленой энергии" в 2026 году. Это очень важный вопрос для нашей страны. Перед нами стоит задача провести математический расчет и компьютерное моделирование имеющегося потенциала и предоставить оптимальный вариант".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.