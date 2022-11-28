О нас

Назван потенциал ВИЭ на освобожденных территориях Азербайджана

Назван потенциал ВИЭ на освобожденных территориях Азербайджана Потенциал солнечной и ветровой энергии на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 10 000 МВт.
Энергетика
28 ноября 2022 г. 16:16
Назван потенциал ВИЭ на освобожденных территориях Азербайджана

Потенциал солнечной и ветровой энергии на освобожденных территориях Азербайджана составляет около 10 000 МВт.

Об этом в интервью Report заявил бывший министр связи и высоких технологий, генеральный директор Института систем управления (ИСУ) НАНА, академик Али Аббасов.

По его словам, сегодня потребность Азербайджана в возобновляемых источниках энергии составляет 7 900-8 000 МВт: "Наш институт примет активное участие в определении потенциала возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях в соответствии с Планом мероприятий Кабинета министров по созданию зоны "зеленой энергии" в 2026 году. Это очень важный вопрос для нашей страны. Перед нами стоит задача провести математический расчет и компьютерное моделирование имеющегося потенциала и предоставить оптимальный вариант".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Renewable energy potential of Azerbaijan's liberated areas announced
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərin bərpaolunan enerji potensialı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi