​Обнародованы доходы и расходы Госнефтефонда Азербайджана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 5 543,4 млн. манатов, бюджетные расходы - 6 397,1 млн. манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за 9 месяцев 2015 года доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 5 492,2 млн. манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 5 479,5 млн. манатов, счет акр выплаты- 2,2 млн. манатов, бонусные выплаты - 2,1 млн. манатов, транзитные доходы - 8,4 млн. манатов.

За отчетный период доходы ГНФАР от управления средствами составили 51,2 млн. манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 7 828,3 млн. манатов.

За отчетный период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2015 год составил 5 650,0 млн. манатов.

На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 130,4 млн. манатов, на проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 67,8 млн. манатов.

ГНФАР выделил 22,6 млн. манатов на проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" - 16,8 млн. манатов.

На реализацию проекта Южный газовый коридор выделено 489,3 млн. манатов. За январь-сентябрь 2015 года связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 20,2 млн. манатов.

С начала года активы фонда (37 104,1 млн.долларов) сократились на 5,86% и на 1 октября 2015 года составили 34 738,1 млн. долларов.