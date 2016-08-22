Обнародован общий объем нефтедобычи с блока месторождений АЧГ

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ С начала разработки и до сегодняшнего дня на блоке месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыто в целом 404,1 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде.

Х.Юсифзаде отметил, что из них на долю азербайджанской прибыльной нефти пришлось 224 млн. тонн: "Объем прибыльной нефти растет из года в год. В этом году объем азербайджанской прибыльной нефти достигнет 60%".

Представитель SOCAR отметил, что до сегодняшнего дня по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано 300 млн. тонн нефти.