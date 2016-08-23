Немецкий банк повысил рыночную стоимость акций Petkim

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Deutsche Bank повысил рыночную стоимость акций крупнейшего актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - нефтехимического холдинга Petkim. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Borsa Gündəm, немецкий банк повысил рыночную стоимость акций холдинга на 9,5% - с 4,2 до 4,6 турецких лир (TRY).

Отметим, что на проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR&Turcas Enerji A.Ş. приобрела 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года SOCAR Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. Еще 5% акций куплено на бирже. Дополнительно приобретенная доля (15%) продается и покупается в зависимости от конъюнктуры рынка. Руководство SOCAR заявило, что компания никогда не снизит долю в холдинге ниже 51%.