Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром, рынки оценивают вышедшие данные об экономическом росте в Китае, а также следят за угрозами президента Дональда Трампа повысить импортные пошлины.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до $64,08 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до $59,41.

Накануне государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о ВВП страны. По итогам года показатель вырос на 5%, достигнув 140,187 трлн юаней ($20 трлн). Также стали известны данные о промышленном производстве в Китае. Объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам года вырос на 5,9%.

Отметим, что Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.