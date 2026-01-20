Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 09:23
    Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

    Мировые цены на нефть выросли во вторник утром, рынки оценивают вышедшие данные об экономическом росте в Китае, а также следят за угрозами президента Дональда Трампа повысить импортные пошлины.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до $64,08 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до $59,41.

    Накануне государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о ВВП страны. По итогам года показатель вырос на 5%, достигнув 140,187 трлн юаней ($20 трлн). Также стали известны данные о промышленном производстве в Китае. Объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам года вырос на 5,9%.

    Отметим, что Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
    Neft Trampın təhdidləri fonunda bahalaşıb
    Oil prices rise amid Trump's threats to raise tariffs

    Последние новости

    09:49

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    09:38

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    09:35

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    09:27

    Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

    Финансы
    09:24

    Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    09:23

    Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

    Энергетика
    09:21

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2025)

    Финансы
    09:13

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    09:10

    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    Лента новостей