Нефть подешевела на возможном увеличении поставок в Китай

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились, инвесторы обсудили вероятность увеличения поставок "черного золота" из России в Китай.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились, инвесторы обсудили вероятность увеличения поставок "черного золота" из России в Китай.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,62%, до 111,34 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 108,92 доллара.

Цены на нефть в пятницу утром снижаются на фоне перспектив увеличения "черного золота" в Китае за счет российских поставок. По данным СМИ, Китай обсуждает с РФ покупку нефти для стратегического резерва, переговоры ведутся на правительственном уровне.

"Это было бы признаком укрепления энергетических связей между ними, и могло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти", — пишет газета Wall Street Journal.