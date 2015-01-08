Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 1,48% или 0,77 доллара и составила 48,65 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,10% или 0,05 доллара и составила 51,15 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.