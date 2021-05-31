Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК

Заседание ОПЕК будет посвящено вопросам поставок и определения дальнейшей нефтяной политики

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.56 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 69,09 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 66,73 доллара США за баррель.

Рынок сосредоточился на заседании ОПЕК, которое состоится во вторник, по вопросам поставок и определения дальнейшей нефтяной политики. Инвесторы также ожидают комментариев по поводу перспективы возвращения Ирана на рынок.

По мнению аналитиков, которое приводит агентство Bloomberg, ожидается, что ОПЕК будет придерживаться решения об увеличении добычи нефти в июле.

Оптимизм на рынке сырья также связан с восстановлением спроса на топливо. Постепенное снятие коронавирусных ограничений приводит к большей мобильности.