Нефть Brent подорожала до $103,39 за баррель

Нефть продолжает дорожать в четверг в связи с отсутствием прогресса в разрешении ближневосточного конфликта.

Отмечается, что к 8:20 по московскому времени (9:20 по Баку) июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,48 (1,45%), до $103,39 за баррель. В среду Brent подорожала на $3,43 (3,48%), до $101,91 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,42 (1,53%), до $94,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,29 (3,67%), до $92,96 за баррель.

Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны. Временные рамки для прекращения огня пока не определены, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в Ормузском проливе продолжается "эффективная и успешная морская блокада судов, следующих в иранские порты и из них".

22 апреля стало известно, что Иран задержал как минимум три судна в Ормузском проливе.