Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $98,15 за баррель, что на $1,24 (1,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $4,46 (4,7%), до $99,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,36 (1,44%), до $93,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $3,4 (3,7%), до $94,69 за баррель.

Изменения произошли после заявлений американского президента Дональда Трампа в четверг о том, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.