Названы условия, установленные для инвесторов по проектам ВИЭ в Азербайджане

Названы условия, установленные для инвесторов в отношении проектов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане Как сообщает Report, их озвучила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) А

Названы условия, установленные для инвесторов в отношении проектов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане.

Как сообщает Report, их озвучила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) Айгюн Зейналова на проходящем в Баку семинаре "Согласование основных условий контрактов, заключаемых с инвесторами, и минимизация рисков".

Зейналова добавила, что в рамках переговоров с инвесторами по проектам возобновляемой энергетики важно согласовывать контракты, минимизировать риски сторон, участвующих в проектах, а также признание эффективности проектов международными финансовыми институтами и включение необходимых условий в контракты.

В семинаре организованном AREA и проведенном представителями Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка, и юристами международной юридической фирмы, приняли участие представители министерства энергетики, Центрального банка и Агентства по регулированию энергетических вопросов.