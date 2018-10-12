Названа дата запуска завода STAR

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 19 октября состоится открытие нефтеперерабатывающего завода STAR (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага в Измире, Турция.

Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор компании STAR Rafineri A.Ş. Месут Ильтер агентству Anadolu.

Он напомнил, что в настоящее время завод осуществляет производство в тестовом режиме и будет запущен на полную мощность (10 млн тонн в год) с января 2019 года: "STAR будет удовлетворять спрос на нафту, реформат и смешанный ксилол - основное сырье нефтехимического комплекса Petkim. Наряду с обеспечением Petkim сырьем, завод принесет пользу экономике страны за счет производства таких стратегически важных для Турции нефтепродуктов, как дизельное топливо, авиационное топливо, LPG и пр. Потребление дизельного топлива в Турции ежегодно растет на 7-8%. Так, в прошлом году в стране произведено 10,5 млн тонн дизельного топлива, но объем потребления составил 24 млн тонн. За счет импорта удовлетворяется 13 млн тонн спроса, то есть 56% потребленного в прошлом году дизтоплива было импортировано. На заводе STAR будет производиться 5 млн тонн дизтоплива в год, что сократит импорт до отметки ниже 40%".

Генеральный директор отметил, что STAR будет полностью обеспечивать потребности Турции в авиационном топливе: "Прогнозируется быстрый рост потребления авиационного топлива в Турции из-за открытия нового аэропорта в Стамбуле и расширения туристического сектора. Завод STAR будет удовлетворять спрос на авиатопливо за счет производства 1,6 млн тонн в год. Турция потребляет 3,7 млн тонн LPG в год, и 80% этого объема импортируется. Как только завод STAR будет введен в эксплуатацию, этот показатель упадет до 70%. Учитывая это, текущий дефицит внешнеторгового баланса страны благодаря STAR снизится на 1,5 млрд долларов. Это самая минимальная сумма. Предполагается, что эта сумма будет расти в зависимости от цены на нефть", - сказал Илтер.

По его словам, оборот завода в зависимости от цены на нефть составит 6-8 млрд долларов в год.

М.Ильтер подчеркнул, что тот факт, что завод был введен в эксплуатацию в период сокращения инвестиций, является показателем веры SOCAR и Азербайджана в экономику Турции.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. STAR получил первый документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.

В августе этого года первая партия сырой нефти марки AzeriLight объемом 80 тыс. тонн доставлена на завод STAR на танкере Absheron.

Общая инвестиционная стоимость завода составляет 6,3 млрд долларов.