Названа дата запуска завода STAR

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 19 октября состоится открытие нефтеперерабатывающего завода STAR (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага в Измире, Турция.
Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор компании STAR Rafineri A.Ş. Месут Ильтер агентству Anadolu.
Он напомнил, что в настоящее время завод осуществляет производство в тестовом режиме и будет запущен на полную мощность (10 млн тонн в год) с января 2019 года: "STAR будет удовлетворять спрос на нафту, реформат и смешанный ксилол - основное сырье нефтехимического комплекса Petkim. Наряду с обеспечением Petkim сырьем, завод принесет пользу экономике страны за счет производства таких стратегически важных для Турции нефтепродуктов, как дизельное топливо, авиационное топливо, LPG и пр. Потребление дизельного топлива в Турции ежегодно растет на 7-8%. Так, в прошлом году в стране произведено 10,5 млн тонн дизельного топлива, но объем потребления составил 24 млн тонн. За счет импорта удовлетворяется 13 млн тонн спроса, то есть 56% потребленного в прошлом году дизтоплива было импортировано. На заводе STAR будет производиться 5 млн тонн дизтоплива в год, что сократит импорт до отметки ниже 40%".
Генеральный директор отметил, что STAR будет полностью обеспечивать потребности Турции в авиационном топливе: "Прогнозируется быстрый рост потребления авиационного топлива в Турции из-за открытия нового аэропорта в Стамбуле и расширения туристического сектора. Завод STAR будет удовлетворять спрос на авиатопливо за счет производства 1,6 млн тонн в год. Турция потребляет 3,7 млн тонн LPG в год, и 80% этого объема импортируется. Как только завод STAR будет введен в эксплуатацию, этот показатель упадет до 70%. Учитывая это, текущий дефицит внешнеторгового баланса страны благодаря STAR снизится на 1,5 млрд долларов. Это самая минимальная сумма. Предполагается, что эта сумма будет расти в зависимости от цены на нефть", - сказал Илтер.
По его словам, оборот завода в зависимости от цены на нефть составит 6-8 млрд долларов в год.
М.Ильтер подчеркнул, что тот факт, что завод был введен в эксплуатацию в период сокращения инвестиций, является показателем веры SOCAR и Азербайджана в экономику Турции.
Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. STAR получил первый документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.
В августе этого года первая партия сырой нефти марки AzeriLight объемом 80 тыс. тонн доставлена на завод STAR на танкере Absheron.
Общая инвестиционная стоимость завода составляет 6,3 млрд долларов.
Günel AbbasovaАвтор новости
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