​На следующей неделе в Баку начнет работу международная выставка нефти и газа

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ C 1 по 4 июня в Бакинском экспо-центре состоится 23-я Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas 2016). Как сообщает Report со ссылкой на организатора выставки Iteca Caspian, на церемонии открытия ожидается участие президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В этом году экспозиция выставки соберет более 200 компаний, которые продемонстрируют инновационные технологии в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, сервисные услуги, существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе и многое другое. В этом году в выставке примут участие компании из Бельгии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Польши, Португалии и т.д. Национальные павильоны представят Чехия, Италия, Германия. Ежегодно состав Caspian Oil&Gas пополняют новые участники. В этом году это будут компании из Великобритании, Португалии, Румынии, США и др.

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров. Традиционно генеральным спонсором выставки Caspian Oil&Gas выступает SOCAR, золотыми спонсорами BP и Petronas, серебряный спонсор - Bos Shelf. Также среди спонсоров стоит отметить Azeri M-I Drilling, Caspian Marine Services, Global Energy, AZFEN J.V., SOCAR Polymer, Tekfen Construction и другие компании.

Вопросы дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности Азербайджана в современных реалиях, роль Азербайджана в обеспечении энергопоставок в Европу, обеспечение экологической и промышленной безопасности поставок и другие актуальные темы поднимет традиционная международная конференция Caspian Oil&Gas, которая пройдет 2-3 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku. В конференции планируется участие около 400 делегатов из более чем 30 стран мира. Свыше 50 спикеров, среди которых ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных нефтегазовых компаний из разных стран мира выступят со своими докладами по ключевым вопросам добычи, управления и транспортировки энергоресурсов в условиях низких цен на нефть. Впервые в этом году конференция затронет тему подготовки специалистов для нефтегазовых проектов. В рамках данного заседания специалисты обсудят обязательства участников рынка в отношении кадровой и социальной ответственности, развитие систем поиска талантов, обучающих программ и других технологий, которые помогают сотрудникам стать эффективнее, выстраивание систем оценки эффективности и формирование кадрового резерва и многие другие темы.

Генеральным спонсором конференции выступает SOCAR, золотыми спонсорами являются компании BP, General Electrics и Snam, серебряными спонсорами являются компании Inpex, бронзовые спонсоры Caspian Geophysical, Dentons, Nobel Oil Upstream, SAP, Schlumberger, Statoil, Totalи т.д. Генеральным медиа-партнером выставки и конференции выступает Caspian Energy International Media Group.

Организаторами выставки и конференции являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian.