На проект расширения Южно-кавказского трубопровода затрачено 4 млрд долларов

Баку. 4 апреля.REPORT.AZ/ Согласно информации на конец февраля этого года, на проект расширения Южно-кавказского трубопровода (ЮКТ) затрачено 4 млрд долларов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Южный газовый коридор".

Общая стоимость проекта ЮКТ составляет 4,7 млрд долларов.

Было отмечено, что на финансирование доли Азербайджана в проекте (включая существующий проект Южно-кавказского трубопровода) на сегодняшний день потрачено 970 млн долларов.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки газа, добываемого с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия. Трубопровод берет начало с Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. По трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.

Проект расширения Южно-Кавказского трубопровода является частью проекта полномасштабной разработки месторождения "Шахдениз". В рамках работ по расширению будет проложен новый трубопровод на территории Азербайджана и построены две новые компрессорные станции в Грузии. По данному трубопроводу, который на грузино-турецкой границе соединится с TANAP, предусматриваются поставки газа с месторождения "Шахдениз" в Европу. Транспортировка газа по Южно-Кавказскому трубопроводу будет осуществляться в середине этого года.

Участниками проекта являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).