На должность вице-президента компании BP-Azerbaijan назначен азербайджанец

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Операционный менеджер участка "Азери" компании BP-Azerbaijan Эльхан Мамедов назначен вице-президентом по добыче.

Как сообщила Report глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы, он приступит к исполнению обязанностей с 1 января следующего года.

По ее словам, это первый вице-президент BP в Азербайджане, ответственный за техническую сферу.

"На этой должности он будет отвечать за управление работами по добыче в Азербайджане, Грузии и Турции. Кроме того, он будет руководить технической группой по "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Э.Мамедов заменит на посту вице-президента Пата Дроона, станет членом региональной руководящей группы BP, что соответствует политике BP по национализации кадров", - отметила Т.Баятлы.

Отметим, что Э.Мамедов начал работу в компании BP в 2001 году в качестве техника по контрольно-измерительным приборам на платформе "Чираг". Он работал на различных платформах BP в Северном и Каспийском морях, занимал должность менеджера платформы "Чираг". В 2009 году был назначен менеджером BP по операциям на суше, с 2013 года - операционным менеджером участка "Азери".

Э.Мамедов в 2011 году окончил Операционную академию Массачусетского технологического института (США).

В прошлом году по распоряжению президента Азербайджана Э.Мамедов был удостоен медали "Терегги" за вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны.