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    Нью-Йорк будет судиться с нефтяными компаниями из-за глобального потепления

    Город намерен получить в ходе судебного процесса миллиарды долларов

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио подал в суд на нефтяные компании в связи с изменением климата. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По словам де Блазио, город намерен получить в ходе судебного процесса миллиарды долларов, чтобы компенсировать средства, которые Нью-Йорк потратил на усилия по смягчению последствий изменения климата.

    Отмечается, что иск направлен компаниям: BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell.

    В июле 2017 года мэр Нью-Йорка заявил об отказе следовать решению президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения.

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