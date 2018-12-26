Министр энергетики Азербайджана: Мы работаем над пакетом реформ по возобновляемым источникам энергии - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов дал эксклюзивное интервью Report:

- Господин министр, 7 декабря в Вене состоялась V встреча членов ОПЕК и стран вне картеля. Азербайджан был в числе тех, кто поддержал решение о сокращении объемов добычи в рамках этой встречи. Каковы ваши прогнозы относительно мировых цен на нефть в следующем году?

- Вы знаете, очень сложно прогнозировать цены на нефть. Но я думаю, что страны в формате ОПЕК+ приняли своевременные и нужные решения. Это создает условия для регулирования рынка нефти, обеспечения баланса на рынке и достижения стабильных цен в следующем году.

- Вы сказали, что одна из встреч ОПЕК + состоится в Баку. Известны ли дата и другие детали встречи?

- Встреча запланирована примерно в первом квартале следующего года. Мы считаем, что встреча может состояться в конце февраля или начале марта. Но точная дата пока неизвестна.

- В настоящее время несколько энергетических проектов реализуются с участием Азербайджана. Ведутся ли переговоры с каким-либо международным финансовым институтом о финансировании проектов в следующем году?

- Это постоянный процесс и, при необходимости, проводятся переговоры и консультации с соответствующими финансовыми институтами. Имеется соответствующая программа восстановления в области электроэнергетики. Она реализуется. Президент Ильхам Алиев выделил на нее определенные средства, и эти процессы будут продолжены и в будущем году.

- Анализируя ваши недавние встречи, мы видим, что в большинстве из них главными темами обсуждения являются вопросы альтернативных и возобновляемых источников энергии. Каковы планы и прогнозы министерства энергетики на следующий год?

- В настоящее время объем возобновляемых источников энергии в стране увеличивается. Конечно, пока это небольшой рост, а мы хотим значительного увеличения их доли. В связи с этим в настоящее время мы готовим пакет реформ в Азербайджане. Если мы проведем эти реформы, Азербайджан станет очень привлекательной страной как для прямых инвестиций, так и зарубежных инвестиций. В настоящее время мы ведем некоторую подготовку в этом направлении. Мы привлекли экспертов, которые имеют опыт работы на международной арене. Конечно, есть разница между странами. Принимая во внимание особенности Азербайджана, мы работаем над конкретным пакетом реформ с этими экспертами и другими госструктурами. Что предполагает данный пакет реформ? В первую очередь, это определенные изменения в законодательстве, разработка различных механизмов поощрения. Если будут созданы возобновляемые источники энергии, их подключение к общей сети будет играть важную роль. Это не такой уж легкий процесс. Особые технические условия должны быть разработаны для того, чтобы система оставалась стабильной. Мы работаем и над этим, то есть по всем трем направлениям.