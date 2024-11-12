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Министр: Турция считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана

Министр: Турция считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана, объемы поставок в Турцию могут составить до 2 млрд кубометров в год.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 19:35
Министр: Турция считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана

Анкара считает возможным транзит туркменского газа через территорию Азербайджана, объемы поставок в Турцию могут составить до 2 млрд кубометров в год.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Туркменский газ, который поступал в Азербайджан, может через азербайджанскую территорию попасть в Турцию", - сказал Байрактар.

При этом он указал, что поставки могут быть осуществлены посредством инфраструктуры, по которой азербайджанский газ поступает в Турцию через Грузию.

"Объемы такого транзита могут быть не столь высоки. Но главное, что есть (техническая) возможность его осуществления через Азербайджан. Туркменский газ идет в Азербайджан свопом через Иран и подобным образом он может идти и в Турцию ",- добавил министр.

Байрактар уклонился от ответа на вопрос ведутся ли обсуждения с Азербайджаном по транзиту туркменского газа в Турцию.

Однако, он отметил, что азербайджанская сторона осведомлена об этих планах, поскольку "без обсуждения с Азербайджаном их реализация просто невозможна".

"Мы все делаем вместе (с Азербайджаном). Мы реализовали ряд масштабных проектов. Сейчас азербайджанский газ поступает в Турцию, а оттуда - в Европу",- сказал министр.

Байрактар также отметил, что технические возможности позволяют говорить о том, что поставки туркменского газа в Турцию могут составить не более 1,5 - 2 млрд кубометров в год.

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Версия на азербайджанском языке Bayraktar: Türkiyə Türkmənistan qazının Azərbaycan ərazisindən tranzitini mümkün hesab edir
Версия на английском языке Minister: Türkiye considers transit of Turkmen gas through Azerbaijan possible

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