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Министр: Конкретных предложений по транзиту через Украину газа из Азербайджана пока нет

Министр: Конкретных предложений по транзиту через Украину газа из Азербайджана пока нет Конкретных предложений по возможному транзиту азербайджанского газа через Украину после окончания с началом 2025 года транзитного контракта с РФ пока нет, но вполне вероятно, что они могут появиться.
Энергетика
9 августа 2024 г. 09:59
Министр: Конкретных предложений по транзиту через Украину газа из Азербайджана пока нет

Конкретных предложений по возможному транзиту азербайджанского газа через Украину после окончания с началом 2025 года транзитного контракта с РФ пока нет, но вполне вероятно, что они могут появиться.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"На сегодняшний день конкретного предложения по контракту на транзит азербайджанского газа нет… Я всегда говорю, что нужно иметь на столе конкретный документ. Пока нет конкретного предложения, которое может быть обсуждено, я считаю, что вообще рано что-то комментировать (…) Когда возможные инициативы перейдут в практические предложения, тогда будем говорить", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Азербайджан очень заинтересован в экспорте газа в Европу.

"Я думаю, Азербайджан в экспорте очень заинтересован. Посмотрите, насколько они увеличили его сегодня. Не буду озвучивать какие-то их цифры, но они существенно планируют увеличить поставки в Европу. И у них есть очень серьезный ресурс для этого", – отметил Галущенко.

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Версия на английском языке Energy Minister: No concrete plans for Azerbaijani gas transit via Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı nazir: “Azərbaycan qazının ölkəmizlə tranzitinə dair konkret təklif yoxdur”

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