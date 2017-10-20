Министр энергетики Пярвиз Шахбазов: Азербайджан очень серьезно относится к своим обязательствам

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан очень серьезно относится ко всем своим обязательствам, включая обязательства перед ОПЕК.

Как сообщает Report, об этом заявил новый министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан может принять участие на встрече министров стран ОПЕК в ноябре: "Если нас пригласят и руководство даст согласие, мы будем участвовать".

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в стабильных ценах на нефть.

Говоря о дорожных картах, он также сказал, что перед министерством поставлен ряд задач по реализации этих карт: "В сфере коммунальных услуг министерство обязалось реализовать в общей сложности 20 мероприятий. В этом году планируется выполнить 8 мероприятий".

Шахбазов добавил, что реформы осуществляются в Азербайджане уже много лет, и их результаты отражены в докладах многих авторитетных международных организаций. В то же время министр сказал, что в сфере энергетики есть много вызовов: "Всегда есть необходимость в изменениях для того, чтобы отвечать на эти вызовы. Если на этом пути нам понадобятся реформы, мы пойдем на это".