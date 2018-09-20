Министр энергетики примет участие в X заседании Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК+

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов представит Азербайджан на 10-ом заседании Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК+, которое состоится в Алжире 23 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на заседании будут обсуждаться тенденции развития нефтяного рынка, отчет совместной технической комиссии по добыче нефти за август 2018 года и отчет ОПЕК. В то же время участники рассмотрят вопрос о квотах в соответствии с решением увеличить ежесуточную добычу на 1 млн баррелей, принятом 23 июня этого года на 4-м заседании министров стран ОПЕК и стран вне картеля.

Следует отметить, что мониторинговый комитет, созданный с участием России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана, проводит заседания каждые два месяца.