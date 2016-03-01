​Министр энергетики Грузии: Достигнута договоренность о получении из Азербайджана дополнительных объемов природного газа

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Основная договоренность о получении из Азербайджана дополнительных объемов природного газа, фактически, достигнута. Как передает Report со ссылкой на сайт Грузия Online, об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе после визита в Баку.

Министр отметил, что есть возможность того, чтобы получить дополнительные объемы газа в рамках разработки месторождения "Шахдениз": "У меня была встреча с президентом Алиевым, на которой мы побеседовали о дружеских отношениях, существующих между нашими странами. Также у меня была встреча с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, на которой мы говорили о нашем будущем сотрудничестве, получении дополнительных объемов, что является действительно большой необходимостью для нашего внутреннего потребления. Фактически, мы пришли к основному соглашению, и будет возможность для того, чтобы получить дополнительные объемы по Южно-Кавказскому трубопроводу с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что вчера президент SOCAR Р.Абдуллаев сообщил журналистам, что если ранее зимой в Грузию транспортировалось 60%, летом - 40% от общего объема поставок газа, то сейчас зимой будет поставляться 70%, летом - 30% от общего объема поставок.

Р.Абдуллаев заявил, что достигнуто соглашение с консорциумом "Шахдениз" на поставки в Грузию дополнительных 500 млн. кубометров природного газа: "Как вы знаете, у нас есть возможность дополнительного использования 500-700 млн. кубометров природного газа с "Шахдениз" или реализации их на рынках Турции и Грузии. В связи с этим в трубопроводной системе выделены дополнительные объемы для транспортировки 500 млн. кубометров природного газа в Грузию. Если раньше мы продавали до 800 млн. кубометров газа с "Шахдениз", то сейчас есть возможность довести эти объемы до 1,5 млрд. кубометров".