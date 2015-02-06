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    Министр энергетики Болгарии посетит Азербайджан

    Основная цель визита Т.Петковой - участие на встрече по Южному газовому коридору

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова посетит Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Болгарии в Азербайджане, визит болгарского министра состоится 12 февраля.

    Основная цель визита Т.Петковой - участие на встрече по "Южному газовому коридору".

    Отметим, что первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоится в феврале 2015 года в Баку. На встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта. 

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