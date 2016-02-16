​Министр энергетики Азербайджана примет участие на международном форуме в Германии

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля в Берлине состоится 14-е собрание по вопросам окружающей среды и энергетики при организации Экономического совета правящей партии "Христианско-демократический союз Германии".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на собрании, посвященном теме трансформации энергии в Европе, по приглашению президента Экономического совета партии "Христианско-демократический союз Германии" Вернера Бальсена и генерального секретаря Вольфганга Штайгера и поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева примет участие министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

На мероприятии также примут участие вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович, комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер, глава канцелярии Федерального канцлера Германии и министр по особым поручениям Петер Альтмайер, федеральный министр окружающей среды Германии Барбара Хендрикс, а также высокопоставленные лица и представители ведущих компаний в сфере энергетики различных стран.

Выступление Н.Алиева затронет вопросы трансформации энергетической инфраструктуры Европы.

Отметим, что с 1963 года Экономический совет правящей партии "Христианско-демократический союз Германии" представляет интересы деловых кругов Германии. Представительство Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Германии также является членом Экономического совета, в который входит 11 тыс. участников.