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    Министр: Азербайджан и Великобритания обладают потенциалом стать стратегическими партнерами

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 14:45
    Министр: Азербайджан и Великобритания обладают потенциалом стать стратегическими партнерами

    Азербайджан и Великобритания обладают потенциалом для поднятия отношений на уровень стратегического партнерства.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 8-м заседании совместной Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджана с правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

    По его словам, Азербайджан и Великобритания являются давними друзьями, обладающими прочными политическими и экономическими связями, основанными на взаимном доверии и уважении: "Достигнутый прогресс создает прочную основу для поднятия наших отношений на уровень стратегического партнерства. Для выведения нашего сотрудничества на этот новый уровень у нас есть как политическая воля, так и значительный потенциал".

    По мнению министра, уже более 30 лет Великобритания является одним из ключевых партнеров Азербайджана благодаря инвестициям в энергетический сектор и стратегическому сотрудничеству.

    Пярвиз Шахбазов Азербайджано-британские отношения
    Nazir: "Azərbaycan və Böyük Britaniyanın strateji tərəfdaş olmaq potensialı var"
    Minister: Azerbaijan, UK have potential to become strategic partners
    MiniBoss
    MiniBoss

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