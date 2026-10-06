Министр: Азербайджан и Великобритания обладают потенциалом стать стратегическими партнерами

Азербайджан и Великобритания обладают потенциалом для поднятия отношений на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 8-м заседании совместной Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджана с правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

По его словам, Азербайджан и Великобритания являются давними друзьями, обладающими прочными политическими и экономическими связями, основанными на взаимном доверии и уважении: "Достигнутый прогресс создает прочную основу для поднятия наших отношений на уровень стратегического партнерства. Для выведения нашего сотрудничества на этот новый уровень у нас есть как политическая воля, так и значительный потенциал".

По мнению министра, уже более 30 лет Великобритания является одним из ключевых партнеров Азербайджана благодаря инвестициям в энергетический сектор и стратегическому сотрудничеству.