Министерство: В этом году в Азербайджане прогнозируется добыча около 30 млрд кубометров природного газа

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Прогнозный объем добычи природного газа в Азербайджане в этом году определен на уровне 29, 561 млрд кубометров.

Об этом сообщили Report из пресс-службы министерства энергетики.

Согласно прогнозам, с блока месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ) будет добыто 12,762 млрд кубометров, “Шахдениз” - 10, 009 млрд кубометров природного газа.

Объем добычи Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в этом году прогнозируется на уровне 6,8 млрд кубометров.

Напомним, что в 2016 году добыча природного газа по стране составила 29, 367 млрд кубометров, в том числе, на долю SOCAR пришлось 6,267 млрд, АЧГ - 12, 426 млрд, “Шахдениз” - 10, 675 млрд кубометров.