Министерство энергетики Азербайджана во втором квартале выдало 29 разрешений

14:10

Министерство энергетики Азербайджана во втором квартале 2025 года выдало 29 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, разрешения были выданы ведомством в соответствии с Правилами "Выдачи специальных разрешений на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), подлежащие экспортному контролю".

При этом 17 разрешений выдано на импорт, 9 - на экспорт и 3 - на транзит товаров, подлежащих экспортному контролю.

Выдача всех разрешений осуществлена через Бакинский центр ASAN xidmət №7.