Министерская встреча по Black Sea Energy пройдет в конце ноября

Министры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии поведут очередную встречу по проекту Черноморского зеленого энергетического коридора (Black Sea Energy) в конце ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель СП Green Energy Corridor Power Company (GECO) Юсиф Гаибов на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

"За последние четыре года наши министры и руководители соответствующих структур провели 12 встреч. Следующая встреча министров намечена на конец ноября. Это позволяет получать поддержку на высоком уровне от лиц, принимающих решения", - сказал он.

Представитель GECO пояснил, что на этих встречах обсуждаются возникающие сложности и вопросы, принимаются решения по устранению проблем и определяются конкретные пути их решения. Он подчеркнул, что речь идет о сложном проекте, охватывающем несколько стран и многочисленные заинтересованные стороны.