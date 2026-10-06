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    Министерская встреча по Black Sea Energy пройдет в конце ноября

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 11:50
    Министерская встреча по Black Sea Energy пройдет в конце ноября

    Министры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии поведут очередную встречу по проекту Черноморского зеленого энергетического коридора (Black Sea Energy) в конце ноября.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель СП Green Energy Corridor Power Company (GECO) Юсиф Гаибов на проходящей в Баку Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности.

    "За последние четыре года наши министры и руководители соответствующих структур провели 12 встреч. Следующая встреча министров намечена на конец ноября. Это позволяет получать поддержку на высоком уровне от лиц, принимающих решения", - сказал он.

    Представитель GECO пояснил, что на этих встречах обсуждаются возникающие сложности и вопросы, принимаются решения по устранению проблем и определяются конкретные пути их решения. Он подчеркнул, что речь идет о сложном проекте, охватывающем несколько стран и многочисленные заинтересованные стороны.

    Black Sea Energy Юсиф Гаибов
    GECO: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" üzrə nazirlər noyabrın sonunda görüşəcək
    GECO announces new ministerial meeting on Green Energy Corridor
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