Кабмин Греции не планирует продавать долю в Государственной газовой корпорации DEPA

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Правительство Греции отменяет дальнейшую приватизацию Государственной энергетической корпорации (ДЕИ) и Греческой нефтегазовой компании ЭЛПЕ, а Кабинет министров этой страны не планирует продавать долю в 65% в Государственной газовой корпорации DEPA. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил новый министр производственной реформы, охраны окружающей среды Греции Панайотис Лафазанис.

Что касается заключенной в 2013 году сделки по продаже оператора газораспределительной сети DESFA Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), то, по его словам, государство будет действовать только после решения Европейской комиссии. "Мы подождем решения Еврокомиссии и определим наши дальнейшие шаги", - сказал министр.

Как заявила первый заместитель министра финансов Греции Надя Валавани, правительство Греции ликвидирует Фонд по управлению государственным имуществом Греции (HRADF). Таким образом завершается процесс приватизации в стране.